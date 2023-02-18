TRT Haber: три человека спасены в Турции спустя 296 часов после землетрясения
Три человека спасены из-под завалов в турецкой провинции Хатай спустя 296 часов после землетрясения, сообщает телеканал TRT Haber.
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Отмечается, что один из спасённых — ребёнок.
Ранее ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии самыми сильными в Европе за столетие.
Наряду с этим поступали сведения, что выплаты пострадавшим от землетрясений в Турции превысили 6 млрд лир.
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