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ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на нужды здравоохранения в Турции и Сирии

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Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество срочно выделить $84,5 млн на оказание поддержки пострадавшим от землетрясения жителям Турции и Сирии в сфере охраны здоровья.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идёт в первую очередь о поставках жизненно важных лекарств и медицинских материалов.

«ВОЗ призвала экстренно выделить $84,5 млн на нужды в сфере здравоохранения после землетрясения в Турции и Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии самыми сильными в Европе за столетие.

Также президент Сирии Башар Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения.

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