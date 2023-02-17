Выплаты пострадавшим от землетрясений в Турции превысили 6 млрд лир

Вице-президент Турции Фуат Октай в эфире турецких телеканалов заявил, что выплаты пострадавшим от землетрясений в стране превысили 6 млрд лир.

«На данный момент мы оказали финансовую помощь пострадавшим от катастрофы на общую сумму более 6 млрд 802 млн 680 тыс. лир», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что пострадавшим выплачивается единовременное пособие в размере 10 тыс. лир и другие компенсации.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.