Выплаты пострадавшим от землетрясений в Турции превысили 6 млрд лир
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«На данный момент мы оказали финансовую помощь пострадавшим от катастрофы на общую сумму более 6 млрд 802 млн 680 тыс. лир», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что пострадавшим выплачивается единовременное пособие в размере 10 тыс. лир и другие компенсации.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044.
Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.