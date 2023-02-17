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Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044

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Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044, сообщает правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в регионе зафиксировано более 4,7 тыс. повторных толчков с момента первого землетрясения.

Ранее Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов страны писало, что ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд, или около 10% ВВП.

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