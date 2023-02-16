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Прямой ущерб от землетрясений в Турции оценили в $25 млрд

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Аналитики JP Morgan оценили прямой ущерб от землетрясений в Турции в $25 млрд.
Прямой ущерб от землетрясений в Турции оценили в $25 млрд
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  • © simonkr

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это составляет примерно 2,5% ВВП страны.

«Прямые затраты от разрушения физических структур в Турции в результате разрушительного землетрясения 6 февраля могут составить 2,5% от роста внутреннего продукта, или $25 млрд», — говорится в материале.

Ранее Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов страны писало, что ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд, или около 10% ВВП.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 36 187.

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