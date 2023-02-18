США не обнаружили обломков сбитых на прошлой неделе воздушных объектов и завершили поиски
Об этом сообщает РИА Новости.
«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что периметры безопасности, запрещающие полёты гражданской авиации, в скором времени будут отменены.
Ранее в Пентагоне объявили о завершении поисков фрагментов китайского аэростата над Атлантикой.
Также сообщалось, что американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.