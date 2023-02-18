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США не обнаружили обломков сбитых на прошлой неделе воздушных объектов и завершили поиски

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Североамериканское командование ПВО сообщило, что не обнаружило обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов и завершило поиски.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что периметры безопасности, запрещающие полёты гражданской авиации, в скором времени будут отменены.

Ранее в Пентагоне объявили о завершении поисков фрагментов китайского аэростата над Атлантикой.

Также сообщалось, что американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов. 

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