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Ван И предупредил ФРГ о рисках аналогов подрыва «Северного потока»

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И предупредил ФРГ об опасности повторения инцидентов наподобие взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с затягивающимся украинским кризисом.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Китайский политик заявил, что понимает озабоченность европейских стран украинским кризисом. При этом он отметил, что в условиях продолжения кризиса Европа понесёт ещё больший ущерб. 

«Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», — сказал Ван И.

Такое заявление китайский политик сделал в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Мюнхене.

Ранее американский журналист Сеймур Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков».

Также сообщалось, что Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

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