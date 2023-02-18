Ван И предупредил ФРГ о рисках аналогов подрыва «Северного потока»

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И предупредил ФРГ об опасности повторения инцидентов наподобие взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с затягивающимся украинским кризисом.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Китайский политик заявил, что понимает озабоченность европейских стран украинским кризисом. При этом он отметил, что в условиях продолжения кризиса Европа понесёт ещё больший ущерб.

«Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», — сказал Ван И.

Такое заявление китайский политик сделал в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Мюнхене.

Ранее американский журналист Сеймур Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков».

Также сообщалось, что Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».