Ван И предупредил ФРГ о рисках аналогов подрыва «Северного потока»
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Китайский политик заявил, что понимает озабоченность европейских стран украинским кризисом. При этом он отметил, что в условиях продолжения кризиса Европа понесёт ещё больший ущерб.
«Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», — сказал Ван И.
Такое заявление китайский политик сделал в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Мюнхене.
Ранее американский журналист Сеймур Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков».
Также сообщалось, что Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».