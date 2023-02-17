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Захарова: дипломат из Парижа рассказал о Пушкине как об «африкано-французском деятеле»

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Французский дипломат в ЦАР в рамках цикла лекций о выдающихся деятелях французской культуры рассказал об Александре Пушкине как об «африкано-французском деятеле с русскими корнями», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: дипломат из Парижа рассказал о Пушкине как об «африкано-французском деятеле»
  • РИА Новости

Она напомнила, что посольство Франции в ЦАР запустило лекции о выдающихся деятелях французской культуры.

«Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь. Героем первой лекции о культуре Франции стал... Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как «африкано-французского деятеля с русскими корнями», — сообщила Захарова в Telegram.

Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского.

Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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