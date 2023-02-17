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Hürriyet: возможное землетрясение в Стамбуле приведёт к сокрушительным последствиям

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Возможное землетрясение в Стамбуле принесёт больше экономических и социальных последствий, чем ранее зафиксированные подземные толчки на юго-востоке Турции. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Hürriyet: возможное землетрясение в Стамбуле приведёт к сокрушительным последствиям
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В статье приводятся доводы, говорящие о возможности землетрясения в крупнейшем турецком городе.

«По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий», — говорится в заявлении.

Авторы статьи подчёркивают, что подземные толчки в Кахраманмараше можно рассматривать как «репетицию стамбульского землетрясения».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 38 044.

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