Белый дом о визите Раиси: США продолжат призывать КНР противодействовать Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Пекин и его переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

«Мы продолжаем взаимодействовать с КНР и другими странами по всему миру с целью призывать их принимать меры по противодействию дестабилизирующей деятельности Ирана», — цитирует её ТАСС.

Ранее эксперты ООН заявили, что законность санкций США против Ирана является сомнительной с точки зрения международного права.

13 февраля в Тегеране перед офисом ООН жители иранской столицы и сирийцы вышли на митинг с требованием снять санкции против Сирии, чтобы упростить поставку гумпомощи пострадавшим в результате недавнего землетрясения.