ООН: законность санкций США против Ирана является сомнительной
- Legion-Media
«Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения», — говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН.
Отмечается, что Ирану было отказано в поставках лекарств от ведущего поставщика, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих лекарств, произведённых французской компанией Roquette Frères.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 обсуждают возможные санкции в отношении компаний из Китая, Ирана и КНДР.
По мнению «семёрки», некоторые из организаций могут сотрудничать с Россией и предоставлять ей компоненты и технологии, потенциально используемые в военных целях.