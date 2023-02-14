ООН: законность санкций США против Ирана является сомнительной

Эксперты ООН заявили, что законность санкций США против Ирана является сомнительной с точки зрения международного права.

«Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения», — говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН.

Отмечается, что Ирану было отказано в поставках лекарств от ведущего поставщика, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих лекарств, произведённых французской компанией Roquette Frères.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 обсуждают возможные санкции в отношении компаний из Китая, Ирана и КНДР.

По мнению «семёрки», некоторые из организаций могут сотрудничать с Россией и предоставлять ей компоненты и технологии, потенциально используемые в военных целях.