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РИА Новости: в Тегеране начался митинг перед офисом ООН с требованием снять санкции с САР

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В Тегеране перед офисом ООН жители иранской столицы и сирийцы вышли на митинг с требованием снять санкции против Сирии, чтобы упростить поставку гумпомощи пострадавшим в результате недавнего землетрясения.
РИА Новости: в Тегеране начался митинг перед офисом ООН с требованием снять санкции с САР
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Как сообщает РИА Новости, люди вышли на улицы с плакатами разрушений в САР и фото детей, которые застряли под завалами. Участники акции призывают не наказывать рестрикциями пострадавших от стихийного бедствия и спрашивают, где сейчас США и западные страны, позиционирующие себя как защитники прав человека.

Сирийский Красный Крест ранее обратился с просьбой о снятии санкций с Дамаска для ликвидации последствий землетрясения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что никакие санкции не должны препятствовать оказанию гуманитарной помощи Сирии после произошедшего землетрясения.

Правительство САР одобрило поставку гуманитарной помощи во все регионы страны, включая неподконтрольные Дамаску территории.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Егоров заявил об уклонении зарубежных организаций от оказания помощи народу САР на фоне произошедшего в республике землетрясения.



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