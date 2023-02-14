Захарова прокомментировала заявление чиновника Белого дома о давлении на Украину
- РИА Новости
«То, что называется «война Запада против России до последнего украинца». Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», — написала она в Telegram.
Ранее The Washington Post со ссылкой на должностных лиц сообщала, что США оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела действия на поле боя.
Издание также заявило, что Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд.