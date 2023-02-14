WP: США предупредили Украину о критически важном моменте в конфликте с Россией

Чиновники из США оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела боевые действия, пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц.

Уточняется, что, по мнению Белого дома, благодаря помощи, недавно предоставленной США и союзниками, Украина способна «изменить ход конфликта».

Вашингтон считает, что в конфликте на Украине в настоящее время наступает критически важный момент.

При этом администрация американского лидера Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от конгресса таких же объёмов помощи, как в настоящее время, будет сложно.

Ранее издание The Washington Post заявило, что Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд.

Ожидается, что американская администрация объявит ещё об одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и о введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в то же время.