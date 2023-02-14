WP: США предупредили Украину о критически важном моменте в конфликте с Россией
Уточняется, что, по мнению Белого дома, благодаря помощи, недавно предоставленной США и союзниками, Украина способна «изменить ход конфликта».
Вашингтон считает, что в конфликте на Украине в настоящее время наступает критически важный момент.
При этом администрация американского лидера Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от конгресса таких же объёмов помощи, как в настоящее время, будет сложно.
Ранее издание The Washington Post заявило, что Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд.
Ожидается, что американская администрация объявит ещё об одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и о введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в то же время.