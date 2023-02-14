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WP: Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд

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Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд.

Об этом информирует The Washington Post.

В материале отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением очередной прямой бюджетной помощи Киеву на сумму $10 млрд.

Ожидается, что администрация объявит о ещё одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и о введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в то же время, передаёт РИА Новости.

3 февраля Минобороны США заявило, что новый пакет американской военной помощи Киеву включает системы ПВО и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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