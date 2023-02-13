Моравецкий: поставка F-16 может убедить Турцию принять Финляндию и Швецию в НАТО
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Моравецкий отметил, что роль Вашингтона в этом вопросе может быть ключевой.
Он напомнил, что в данный момент в Турции объявлен тендер на получение американских F-16.
«Так что, может быть, это будет способом для того, чтобы найти общий знаменатель, и, быть может, это будет способом для того, чтобы приблизить Турцию к правильному решению», — цитирует польского премьера РИА Новости.
Моравецкий добавил, что Варшава также постоянно убеждает Анкару дать своё согласие на присоединение Хельсинки и Стокгольма к НАТО.
Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов от обеих политических партий написала президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.