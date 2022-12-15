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Эрдоган предложил Путину провести саммит лидеров Турции, Сирии и России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу глав Турции, России и Сирии. Перед таким саммитом должны пройти встречи глав разведслужб, Минобороны и МИД, отметил он.
Эрдоган предложил Путину провести саммит лидеров Турции, Сирии и России
  • globallookpress.com
  • © Turkish Presidency/Keystone Press Agency

«Мы хотим сделать шаг в качестве трёхстороннего союза Сирия — Турция — Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберёмся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнёсся к этому положительно», — цитирует РИА Новости Эрдогана, который пообщался с журналистами в самолёте по возвращении из Туркмении.

Ранее спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.

Позднее в Кремле отметили, что пока никакой конкретики по этому поводу нет.

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