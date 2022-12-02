Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по возможной встрече Эрдогана и Асада при посредничестве России.

«Пока никакой конкретики нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли уже конкретные шаги по организации встречи президентов Сирии и Турции.

Вместе с этим он добавил, что «потенциальная возможность такая есть».

«Конечно, российская сторона готова этому всячески способствовать», — отметил он.

Ранее спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.