Песков заявил об отсутствии конкретики по возможной встрече Эрдогана и Асада
- РИА Новости
«Пока никакой конкретики нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли уже конкретные шаги по организации встречи президентов Сирии и Турции.
Вместе с этим он добавил, что «потенциальная возможность такая есть».
«Конечно, российская сторона готова этому всячески способствовать», — отметил он.
Ранее спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Москва проводит работу с целью организации встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана в России.