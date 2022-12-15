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Боррель сообщил, что Босния и Герцеговина получит статус кандидата на вступление в ЕС

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Босния и Герцеговина 15 декабря получит официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Его слова приводит ТАСС.

«По ситуации на Западных Балканах — лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это», — сказал он.

13 декабря агентство AFP сообщило, что Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество.

Как ранее заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, власти не допустят интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО.

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