Боррель сообщил, что Босния и Герцеговина получит статус кандидата на вступление в ЕС
Его слова приводит ТАСС.
«По ситуации на Западных Балканах — лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это», — сказал он.
13 декабря агентство AFP сообщило, что Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество.
Как ранее заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, власти не допустят интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО.