Боррель сообщил, что Босния и Герцеговина получит статус кандидата на вступление в ЕС

Босния и Герцеговина 15 декабря получит официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Его слова приводит ТАСС.

«По ситуации на Западных Балканах — лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это», — сказал он.

13 декабря агентство AFP сообщило, что Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество.

Как ранее заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, власти не допустят интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО.