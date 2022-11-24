Додик: Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО, заявил президент энтитета Милорад Додик на пресс-конференции в Белграде.

«Республика Сербская (сербский энтитет Боснии и Герцеговины. — RT) поддерживает европейский путь Боснии и Герцеговины, но не готова идти на какие-либо соглашения для пути в НАТО. Мы сотрудничаем с НАТО, этого никто не оспаривает, но никаких решений не будет приниматься по интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО», — цитирует его ТАСС.

Ранее в интервью агентству Додик заверил, что Босния и Герцеговина не имеет никаких перспектив вступления в НАТО, так как Республика Сербская этого никогда не позволит.

«Они нас бомбили два раза, бросали нам на головы обеднённый уран, тренировались, уничтожая нашу цивилизацию. Как только вы упоминаете НАТО, для меня это синоним обеднённого урана и ничего больше», — сказал политик.

Додик также заявил, что будет на посту президента сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией.

Бывший председатель судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины Милан Тегелтия в беседе с RТ на Балканах отметил, что Запад настойчиво стремится убрать Милорада Додика, потому что его провозгласили «русским игроком».