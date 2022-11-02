Экс-председатель судебного и прокурорского совета БиГ Тегелтия: Запад настойчиво стремится убрать Додика

Милан Тегелтия, бывший председатель судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины, прокомментировал в беседе с РТ на Балканах позицию Запада по отношению к Милораду Додику, победившему на выборах президента Республики Сербской.

«Запад настойчиво стремится убрать Милорада Додика, ведь его провозгласили «русским игроком», человеком Владимира Путина на Балканах. Но Милорад Додик проводит политику, при которой мы самостоятельно принимаем решения в интересах народа, который представляем. Он принимает решения в интересах сербского народа, а в них входят как хорошие отношения с Россией, так и хорошие отношения с Западом. Он не позволяет, чтобы нас кто-либо шантажировал тем, что ради партнёрства с Западом мы должны разорвать отношения с Россией», — пояснил Милан Тегелтия.

По его мнению, Додика «стремятся свергнуть, чтобы заставить Республику Сербскую разорвать дружбу с Россией и занять по отношению к ней негативную позицию».

«Милорад Додик в западных кругах считается проблемой. Он не в антирусской матрице, а в современном мире в этом случае вы становитесь проблемой для Запада», — сказал Тегелтия.

27 октября Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины подтвердила победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской, состоявшихся 2 октября.

Додик заявил, что будет на посту президента сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией.