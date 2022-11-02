Экс-председатель судебного и прокурорского совета БиГ Тегелтия: Запад настойчиво стремится убрать Додика
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«Запад настойчиво стремится убрать Милорада Додика, ведь его провозгласили «русским игроком», человеком Владимира Путина на Балканах. Но Милорад Додик проводит политику, при которой мы самостоятельно принимаем решения в интересах народа, который представляем. Он принимает решения в интересах сербского народа, а в них входят как хорошие отношения с Россией, так и хорошие отношения с Западом. Он не позволяет, чтобы нас кто-либо шантажировал тем, что ради партнёрства с Западом мы должны разорвать отношения с Россией», — пояснил Милан Тегелтия.
По его мнению, Додика «стремятся свергнуть, чтобы заставить Республику Сербскую разорвать дружбу с Россией и занять по отношению к ней негативную позицию».
«Милорад Додик в западных кругах считается проблемой. Он не в антирусской матрице, а в современном мире в этом случае вы становитесь проблемой для Запада», — сказал Тегелтия.
27 октября Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины подтвердила победу Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской, состоявшихся 2 октября.
Додик заявил, что будет на посту президента сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией.