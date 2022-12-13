AFP: Евросоюз согласовал предоставление БиГ статуса кандидата на вступление в ЕС

Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество.

Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.

Ранее сообщалось, что Сербия призовёт все страны ЕС, не признающие независимость частично признанного Косова, отложить рассмотрение заявки Приштины на вступление в Евросоюз.