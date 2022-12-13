AFP: Евросоюз согласовал предоставление БиГ статуса кандидата на вступление в ЕС
Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество.
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее сообщалось, что Сербия призовёт все страны ЕС, не признающие независимость частично признанного Косова, отложить рассмотрение заявки Приштины на вступление в Евросоюз.
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