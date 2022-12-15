Поставки российского газа в Китай увеличились на 173% за первые 10 месяцев 2022 года

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что за первые десять месяцев 2022 года поставки газа из России в Китай увеличились на 173% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Gettyimages.ru

© Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает ТАСС. «При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива российско-китайского сотрудничества», — сказал посол. Он отметил, что Пекин готов укреплять китайско-российское газовое сотрудничество на основе взаимной выгоды. Посол также подчеркнул, что Китай «никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество» с Россией. Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал поручение укрепить экономические отношения с Россией.