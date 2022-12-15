Поставки российского газа в Китай увеличились на 173% за первые 10 месяцев 2022 года
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Об этом сообщает ТАСС.
«При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива российско-китайского сотрудничества», — сказал посол.
Он отметил, что Пекин готов укреплять китайско-российское газовое сотрудничество на основе взаимной выгоды.
Посол также подчеркнул, что Китай «никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество» с Россией.
Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал поручение укрепить экономические отношения с Россией.