Узнать больше

WSJ: Си Цзиньпин поручил укрепить экономические отношения с Россией

Короткая ссылка
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал поручение укрепить экономические отношения с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных китайских «политических советников». 

В статье утверждается, что китайский лидер на протяжении последних месяцев пытался «публично создать дистанцию» между Китаем и Россией. Как пишет газета, несмотря на свои дипломатические выступления, председатель КНР «углубляет долгосрочную ставку на Россию».

Источники издания заявили, что Китай планирует нарастить импорт из России нефти, газа, сельскохозяйственной продукции. Также Китай планирует расширить с Россией энергетическое сотрудничество в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру, в том числе железные дороги и порты, говорится в материале.

Ранее российская компания «Интер РАО» заявила, что рассчитывает, что по итогам 2022 года объём поставок электроэнергии в Китай составит рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч.

Также стало известно, что «Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить