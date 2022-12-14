WSJ: Си Цзиньпин поручил укрепить экономические отношения с Россией

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал поручение укрепить экономические отношения с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных китайских «политических советников».

В статье утверждается, что китайский лидер на протяжении последних месяцев пытался «публично создать дистанцию» между Китаем и Россией. Как пишет газета, несмотря на свои дипломатические выступления, председатель КНР «углубляет долгосрочную ставку на Россию».

Источники издания заявили, что Китай планирует нарастить импорт из России нефти, газа, сельскохозяйственной продукции. Также Китай планирует расширить с Россией энергетическое сотрудничество в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру, в том числе железные дороги и порты, говорится в материале.

Ранее российская компания «Интер РАО» заявила, что рассчитывает, что по итогам 2022 года объём поставок электроэнергии в Китай составит рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч.

Также стало известно, что «Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть.