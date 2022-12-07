«Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть

«Роснефть» за январь — сентябрь 2022 года увеличила продажи нефти на экспорт в дальнее зарубежье на 4,8% — до 77,3 млн т, в том числе в Азию — почти на треть, до 52,4 млн т.

Как пишет ТАСС, в сообщении пресс-службы говорится, что в результате оптимизации каналов сбыта «Роснефть» нарастила долю азиатских стран до 77% от экспорта и полностью компенсировала поставками в Азию снижение реализации в Европу.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.

Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем.