«Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, в сообщении пресс-службы говорится, что в результате оптимизации каналов сбыта «Роснефть» нарастила долю азиатских стран до 77% от экспорта и полностью компенсировала поставками в Азию снижение реализации в Европу.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.
Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем.