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«Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть

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«Роснефть» за январь — сентябрь 2022 года увеличила продажи нефти на экспорт в дальнее зарубежье на 4,8% — до 77,3 млн т, в том числе в Азию — почти на треть, до 52,4 млн т.
«Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, в сообщении пресс-службы говорится, что в результате оптимизации каналов сбыта «Роснефть» нарастила долю азиатских стран до 77% от экспорта и полностью компенсировала поставками в Азию снижение реализации в Европу.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.

Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем.

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