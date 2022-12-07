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«Интер РАО»: Россия поставит Китаю рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии в 2022 году

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Российская компания «Интер РАО» рассчитывает, что по итогам 2022 года объём поставок электроэнергии в Китай составит рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч.
«Интер РАО»: Россия поставит Китаю рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава компании Борис Ковальчук.

Он добавил, что экспорт в данный момент также осуществляется в Турцию, Казахстан, Грузию и Монголию.

Также стало известно, что «Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть.

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