«Интер РАО»: Россия поставит Китаю рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии в 2022 году

Российская компания «Интер РАО» рассчитывает, что по итогам 2022 года объём поставок электроэнергии в Китай составит рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава компании Борис Ковальчук.

Он добавил, что экспорт в данный момент также осуществляется в Турцию, Казахстан, Грузию и Монголию.

Также стало известно, что «Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть.