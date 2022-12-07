«Интер РАО»: Россия поставит Китаю рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии в 2022 году
Российская компания «Интер РАО» рассчитывает, что по итогам 2022 года объём поставок электроэнергии в Китай составит рекордные 4,4—4,5 млрд кВт⋅ч.
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава компании Борис Ковальчук.
Он добавил, что экспорт в данный момент также осуществляется в Турцию, Казахстан, Грузию и Монголию.
Также стало известно, что «Роснефть» нарастила экспорт нефти в Азию на треть.
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