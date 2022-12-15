В МИД России заявили, что консультации с США по визовым вопросам продолжатся в 2023 году

Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в 2023 году, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

«Насколько я знаю, консультации будут ещё продолжаться. Прогресса особого пока нет, но консультации будут в новом году по линии директоров профильных департаментов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в американском посольстве начали заполнять вакансии персонала, ответственного за выдачу виз.

Американский Госдепартамент заявил, что США пока нечего сообщить о возможных шагах по выдаче виз в России.