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В МИД России заявили, что консультации с США по визовым вопросам продолжатся в 2023 году

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Консультации России и США по визовым вопросам и работе посольств продолжатся в 2023 году, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
В МИД России заявили, что консультации с США по визовым вопросам продолжатся в 2023 году
  • РИА Новости

«Насколько я знаю, консультации будут ещё продолжаться. Прогресса особого пока нет, но консультации будут в новом году по линии директоров профильных департаментов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в американском посольстве начали заполнять вакансии персонала, ответственного за выдачу виз.

Американский Госдепартамент заявил, что США пока нечего сообщить о возможных шагах по выдаче виз в России.

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