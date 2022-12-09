Узнать больше

Рябков: США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в американском посольстве начали заполнять вакансии, ответственные за выдачу виз.
Рябков: США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в ходе сессии клуба «Валдай».

«Одно время США ссылались на то, что у них персонала не хватает на консульском участке, сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшее какое-то время назад, заполнены», — цитирует слова Рябкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что ссылаться на это нет возможности, но нормализации не происходит.

Ранее МИД России заявил, что прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет.

9 декабря в Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам о работе посольств и о раздражителях в двусторонних отношениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить