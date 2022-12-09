Рябков: США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в американском посольстве начали заполнять вакансии, ответственные за выдачу виз.

Об этом он заявил в ходе сессии клуба «Валдай».

«Одно время США ссылались на то, что у них персонала не хватает на консульском участке, сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшее какое-то время назад, заполнены», — цитирует слова Рябкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что ссылаться на это нет возможности, но нормализации не происходит.

Ранее МИД России заявил, что прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет.

9 декабря в Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам о работе посольств и о раздражителях в двусторонних отношениях.