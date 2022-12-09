Рябков: США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз
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Об этом он заявил в ходе сессии клуба «Валдай».
«Одно время США ссылались на то, что у них персонала не хватает на консульском участке, сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшее какое-то время назад, заполнены», — цитирует слова Рябкова РИА Новости.
Дипломат добавил, что ссылаться на это нет возможности, но нормализации не происходит.
Ранее МИД России заявил, что прогресса с США в вопросе нормализации выдачи виз нет.
9 декабря в Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам о работе посольств и о раздражителях в двусторонних отношениях.