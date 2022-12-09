Госдеп: США пока нечего сообщить о возможных шагах по выдаче виз в России

Американский Госдепартамент заявил, что США пока нечего сообщить о возможных шагах по выдаче виз в России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя американского внешнеполитического ведомства Веданта Пателя.

Он ответил на вопрос, может ли в скором времени возобновиться выдача виз США в России.

«Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз», — сказал Патель.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в американском посольстве начали заполнять вакансии персонала, ответственного за выдачу виз.