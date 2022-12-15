Генсек ООН призвал обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору, который связывает Нагорный Карабах и Армению.

«Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряжённости и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями», — приводит РИА Новости комментарий его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что Гутерреш с обеспокоенностью следит за развитием событий.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.