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Генсек ООН призвал обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору, который связывает Нагорный Карабах и Армению.

«Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряжённости и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями», — приводит РИА Новости комментарий его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что Гутерреш с обеспокоенностью следит за развитием событий.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

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