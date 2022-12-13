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Российские миротворцы ведут переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору

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В Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.
Российские миротворцы ведут переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт-Горис», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу реализации договорённостей по Карабаху.

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