Российские миротворцы ведут переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору

В Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

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