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Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана по реализации договорённостей по Карабаху

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана по реализации договорённостей по Карабаху
  • РИА Новости

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили тематику восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли согласия лишь по установлению дипломатических отношений.

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