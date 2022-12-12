Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана по реализации договорённостей по Карабаху

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили тематику восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли согласия лишь по установлению дипломатических отношений.