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Ереван и Баку достигли согласия лишь по установлению дипотношений

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Ереван и Баку достигли согласия лишь по установлению дипломатических отношений, сообщил в парламенте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Ереван и Баку достигли согласия лишь по установлению дипотношений
  • Legion-Media

«Есть один пункт, по которому есть согласие. Этот пункт касается установления дипломатических отношений согласно Венской конвенции. По всем остальным пунктам нет чёткого согласия», — приводит РИА Новости слова Григоряна.

Он отметил, что обсуждения по другим направлениям продолжаются.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о нацеленности азербайджанской стороны на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.

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