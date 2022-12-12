Узнать больше

Путин и Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.
Путин и Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

12 декабря Путин также провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить