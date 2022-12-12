Путин и Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону реализацию трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

12 декабря Путин также провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования.