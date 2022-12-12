Путин и Пашинян обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.
12 декабря Путин также провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования.