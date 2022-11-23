Песков: Россия играет важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования.

«Россия продолжает играть очень важную роль. Все предложения России зафиксированы сторонами. Имеется в виду — и Ереваном, и Баку», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва продолжит оказывать посреднические услуги «в той мере, в которой в этих услугах будут нуждаться страны».

Ранее президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что коротко обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.