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Госдеп США призвал разблокировать Лачинский коридор

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США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, закрытие Лачинского коридора имеет серьёзные гуманитарные последствия.

«Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору», — приводит РИА Новости запись Прайса в Twitter.

Он отметил, что для движения вперёд необходимы переговоры.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

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