Канада восстановила санкции против турбин для «Северного потока»

Канада восстановила санкции против турбин для российских экспортных трубопроводов «Северный поток», заявили глава МИД Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.

По мнению Жоли и Уильямса, в планы российского руководства не входило восстановление полноценной работы «Северного потока — 1».

«Правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале», — цитирует РИА Новости совместное заявление министров.

25 августа Жоли заявила, что канадское правительство по-прежнему готово вернуть Германии пять оставшихся на ремонте в Монреале турбин для газопровода «Северный поток».