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CBC: Канада готова передать Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»

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Канадское правительство по-прежнему готово вернуть Германии пять оставшихся на ремонте в Монреале турбин для газопровода «Северный поток».

Об этом телеканалу CBC рассказала глава МИД Канады Мелани Жоли.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чём просила (нас. — RT) Германия», — приводит её слова ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».

МИД Украины после этого решения вызвал временного поверенного в делах Канады.

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