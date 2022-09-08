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Посол России в Канаде прокомментировал призывы удержать турбины для «Северного потока»

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Призывы «Канадского украинского конгресса» (организация внесена Минюстом в список нежелательных) об удержании турбин для «Северного потока» абсурдны, заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Такие призывы абсурдны. «Канадский украинский конгресс», в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику», — цитирует РИА Новости Степанова.

По его словам, конгресс пытается направить внешнюю политику Канады в иррациональное русло, что не соответствует канадским национальным интересам.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что канадское правительство по-прежнему готово вернуть Германии пять оставшихся на ремонте в Монреале турбин для газопровода «Северный поток».

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