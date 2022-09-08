Посол России в Канаде прокомментировал призывы удержать турбины для «Северного потока»
«Такие призывы абсурдны. «Канадский украинский конгресс», в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику», — цитирует РИА Новости Степанова.
По его словам, конгресс пытается направить внешнюю политику Канады в иррациональное русло, что не соответствует канадским национальным интересам.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что канадское правительство по-прежнему готово вернуть Германии пять оставшихся на ремонте в Монреале турбин для газопровода «Северный поток».