В Siemens Energy прокомментировали слова МИД Канады о турбинах для «Северного потока»

Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке турбин для «Северного потока» относятся к разрешению, которое было принято в июле, заявили в компании Siemens Energy.

«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле, на транспортировку в целом шести турбин для газопровода «Северный поток» в Германию», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что нового положения дел по техническому обслуживанию труб для газопровода нет.

Ранее Мелани Жоли заявила, что канадское правительство по-прежнему готово вернуть Германии пять оставшихся на ремонте в Монреале турбин для газопровода «Северный поток».