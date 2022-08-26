военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Siemens Energy прокомментировали слова МИД Канады о турбинах для «Северного потока»

Короткая ссылка
Слова главы МИД Канады Мелани Жоли об отправке турбин для «Северного потока» относятся к разрешению, которое было принято в июле, заявили в компании Siemens Energy.

«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного правительством Канады в июле, на транспортировку в целом шести турбин для газопровода «Северный поток» в Германию», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что нового положения дел по техническому обслуживанию труб для газопровода нет.

Ранее Мелани Жоли заявила, что канадское правительство по-прежнему готово вернуть Германии пять оставшихся на ремонте в Монреале турбин для газопровода «Северный поток».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить