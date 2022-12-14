Evening Standard: Запад размышляет, как дать «решающее преимущество» Киеву в конфликте

Газета Evening Standard со ссылкой на неназванных представителей западных стран пишет, что Запад размышляет, как дать «решающее преимущество» Киеву в конфликте с Россией.

В материале говорится, что Киеву могут предоставить технику для «упреждения» действий России.

Один из источников заявил, что «нет никаких красных линий» относительно того, какое вооружение может быть поставлено Киеву.

При этом западные чиновники подчёркивают, что поддержка украинских властей будет ограниченной, чтобы избежать эскалации конфликта между Западом и Россией.

Также источник газеты заявил, что Запад не будет поддерживать удары Киева по российской территории, кроме тех, что связаны с боевыми действиями на Украине.

Ранее обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс написал, что затягивание конфликта на Украине на зимний период может обернуться сломом Киева и западных стран, поддерживающих его.