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Bloomberg: зимняя пауза в конфликте на Украине может привести к слому Запада и Киева

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Затягивание конфликта на зимний период на Украине может обернуться сломом Киева и западных стран, поддерживающих его. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.
Bloomberg: зимняя пауза в конфликте на Украине может привести к слому Запада и Киева
  • AP

В статье говорится, что, в случае затягивания конфликта на зимний период, может сложиться неблагоприятная ситуация для «потрёпанной Украины», стран Европы, страдающих от нехватки энергоресурсов, а также для США, которые «всё более отвлекаются от темы».

Обозреватель считает, что в этом случае Киев и Запад «будут сломлены».

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая заявил, что российские военные готовы к боевым действиям «при любом морозе». 

В конце ноября генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине.

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