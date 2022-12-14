Белый дом заявил, что США изучают идею создания трибунала по ситуации на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США изучают идею создания трибунала по ситуации на Украине.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Что касается трибунала, мы все ещё изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос», — приводит его слова ТАСС.

Также Кирби утверждает, что в Вашингтоне хотят, чтобы Россия «ответила» за свои действия на Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе пока идёт полемика о том, нужен ли отдельный трибунал по Украине, обсуждения этой темы пока не принесли конкретного результата.

После этого в интервью LSM латвийский президент Эгилс Левис высказался, что создать трибунал можно будет в Риге.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на это назвал Левитса недопрезидентом марионеточного государства, у которого нет ни армии, ни экономики.