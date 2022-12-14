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Белый дом заявил, что США изучают идею создания трибунала по ситуации на Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США изучают идею создания трибунала по ситуации на Украине.
Белый дом заявил, что США изучают идею создания трибунала по ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в ходе брифинга. 

«Что касается трибунала, мы все ещё изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос», — приводит его слова ТАСС.

Также Кирби утверждает, что в Вашингтоне хотят, чтобы Россия «ответила» за свои действия на Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе пока идёт полемика о том, нужен ли отдельный трибунал по Украине, обсуждения этой темы пока не принесли конкретного результата.

После этого в интервью LSM латвийский президент Эгилс Левис высказался, что создать трибунал можно будет в Риге.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на это назвал Левитса недопрезидентом марионеточного государства, у которого нет ни армии, ни экономики. 

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