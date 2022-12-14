Белый дом готов рассматривать «дополнительные возможности» возвращения Уилана из России

Администрация президента США Джо Байдена готова прорабатывать «дополнительные возможности» для возвращения осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон на данный момент лучше понимает «ожидания Москвы».

«Мы продолжим придерживаться этой задачи. Мы намерены прорабатывать дополнительные возможности, чтобы освободить Пола», — приводит ТАСС заявление Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не будут пересматривать свою политику в отношении Украины ради освобождения Уилана.

Сам Уилан заявил, что разочарован по поводу недостаточности усилий американской администрации для его освобождения.