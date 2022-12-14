Белый дом готов рассматривать «дополнительные возможности» возвращения Уилана из России
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По его словам, Вашингтон на данный момент лучше понимает «ожидания Москвы».
«Мы продолжим придерживаться этой задачи. Мы намерены прорабатывать дополнительные возможности, чтобы освободить Пола», — приводит ТАСС заявление Кирби.
Ранее в Белом доме заявили, что США не будут пересматривать свою политику в отношении Украины ради освобождения Уилана.
Сам Уилан заявил, что разочарован по поводу недостаточности усилий американской администрации для его освобождения.