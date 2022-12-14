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Белый дом готов рассматривать «дополнительные возможности» возвращения Уилана из России

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Администрация президента США Джо Байдена готова прорабатывать «дополнительные возможности» для возвращения осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Белый дом готов рассматривать «дополнительные возможности» возвращения Уилана из России
  • Gettyimages.ru

По его словам, Вашингтон на данный момент лучше понимает «ожидания Москвы».

«Мы продолжим придерживаться этой задачи. Мы намерены прорабатывать дополнительные возможности, чтобы освободить Пола», — приводит ТАСС заявление Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не будут пересматривать свою политику в отношении Украины ради освобождения Уилана.

Сам Уилан заявил, что разочарован по поводу недостаточности усилий американской администрации для его освобождения.

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