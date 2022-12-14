Белый дом заявил о возвращении гражданина США в рамках обмена пленными на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о возвращении гражданина США в рамках обмена пленными на Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

«Я могу подтвердить, что гражданин США был передан», — цитирует Кирби РИА Новости.

В сентябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер от имени властей США призвала американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях.

Жан-Пьер тогда также приветствовала достижение договорённости об обмене пленными между Россией и Украиной, которая включала возвращение двух граждан США, сражавшихся на стороне ВСУ и попавших в плен.