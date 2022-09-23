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Власти США призвали американцев не участвовать в боевых действиях на Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер от имени властей США призвала американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях.

«Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину... Те, кто участвует в боевых действиях, подвергаются серьёзному риску. США не могут гарантировать их безопасность», — цитирует её ТАСС.

Жан-Пьер также приветствовала достижение договорённости об обмене пленными между Россией и Украиной, которая включала возвращение двух граждан США, сражавшихся на стороне ВСУ и попавших в плен.

В результате обмена пленными с Украиной были освобождены 55 военнослужащих Вооружённых сил России, ДНР и ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал об освобождении оппозиционного политика Виктора Медведчука из украинского плена.

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