Власти США призвали американцев не участвовать в боевых действиях на Украине
«Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на Украину... Те, кто участвует в боевых действиях, подвергаются серьёзному риску. США не могут гарантировать их безопасность», — цитирует её ТАСС.
Жан-Пьер также приветствовала достижение договорённости об обмене пленными между Россией и Украиной, которая включала возвращение двух граждан США, сражавшихся на стороне ВСУ и попавших в плен.
В результате обмена пленными с Украиной были освобождены 55 военнослужащих Вооружённых сил России, ДНР и ЛНР.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал об освобождении оппозиционного политика Виктора Медведчука из украинского плена.