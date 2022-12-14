GT: реакция на события вокруг Украины показала расхождение позиций США и ЕС
«Конфликт на Украине обошёлся очень дорого, а также вызвал обратную реакцию против собственных интересов Вашингтона», — говорится в заявлении.
Автор статьи подчёркивает, что конфликт на Украине напрямую повлиял на международный кризис на энергетическом и продовольственном рынках.
Гао Цзянь считает, что интересы США основаны на потере собственных интересов Европы.
«Потенциальные разногласия между США и Европой окончательно проявились после принятия закона о снижении инфляции», — пишет он.
В августе президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.
В декабре евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.