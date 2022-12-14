Реакция западных стран на события вокруг Украины показала различия в подходах Соединённых Штатов и Евросоюза. Об этом пишет обозреватель Гао Цзянь в статье для Global Times.

«Конфликт на Украине обошёлся очень дорого, а также вызвал обратную реакцию против собственных интересов Вашингтона», — говорится в заявлении.

Автор статьи подчёркивает, что конфликт на Украине напрямую повлиял на международный кризис на энергетическом и продовольственном рынках.

Гао Цзянь считает, что интересы США основаны на потере собственных интересов Европы.

«Потенциальные разногласия между США и Европой окончательно проявились после принятия закона о снижении инфляции», — пишет он.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.

В декабре евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.