Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии
- РИА Новости
«Министры подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.
Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе интеграции в рамках Союзного государства.
Ранее стало известно, что новым министром иностранных дел Белоруссии назначили Сергея Алейника, занимавшего пост первого замглавы белорусского внешнеполитического ведомства.