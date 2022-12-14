Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с недавно назначенным на пост министра иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.

РИА Новости

«Министры подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе интеграции в рамках Союзного государства. Ранее стало известно, что новым министром иностранных дел Белоруссии назначили Сергея Алейника, занимавшего пост первого замглавы белорусского внешнеполитического ведомства.