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Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с недавно назначенным на пост министра иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии
  • РИА Новости

«Министры подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее стало известно, что новым министром иностранных дел Белоруссии назначили Сергея Алейника, занимавшего пост первого замглавы белорусского внешнеполитического ведомства.

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