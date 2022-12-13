Новым главой МИД Белоруссии назначили первого замминистра Сергея Алейника
Новым министром иностранных дел Белоруссии назначили Сергея Алейника, занимающего пост первого замглавы белорусского внешнеполитического ведомства.
- © Sputnik/РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
Отмечается, что решение о назначении принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.
26 ноября сообщалось, что на 65-м году жизни скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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