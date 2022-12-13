Новым главой МИД Белоруссии назначили первого замминистра Сергея Алейника

Новым министром иностранных дел Белоруссии назначили Сергея Алейника, занимающего пост первого замглавы белорусского внешнеполитического ведомства.

Об этом информирует БЕЛТА.

Отмечается, что решение о назначении принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

26 ноября сообщалось, что на 65-м году жизни скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.