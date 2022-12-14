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Байден подписал закон о признании однополых браков

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Американский президент Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США.

«Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев», — цитирует РИА Новости Байдена.

Церемония подписания закона состоялась на лужайке Белого дома.

Американский лидер также высказался в поддержку трансгендерных детей.

10 июля Байден призвал американцев, протестующих из-за решения Верховного суда страны, который отменил конституционные гарантии прав на аборты, продолжать проводить демонстрации.

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